Die Feuerwehr war in der Nacht auf Sonntag mit rund 30 Mann in einem Anwesen im Ägyptenpfad in Neustadt im Einsatz, weil eine Bewohnerin einen Topflappen im Backofen vergessen hatte. Diesen hatte sie aus Versehen dort reingelegt, nachdem sie ihr Essen aus dem Ofen geholt hatte. Das Gerät hatte sie zwar ausgeschaltet, die vorhandene Hitze reichte jedoch aus, dass der Topflappen anfing zu kokeln. Dadurch hat der Rauchmelder im Haus einen Alarm ausgelöst, den wiederum Nachbarn hörten und den Notruf absetzten. Die Feuerwehr belüftete die Wohnung, weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.