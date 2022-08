Die Neustadter Feuerwehr ist am Freitag um kurz nach 10 Uhr in die Landwehrstraße ausgerückt, weil die automatische Brandmeldeanlage in einer Unterkunft für Geflüchtete Alarm ausgelöst hatte. Das teilt die Feuerwehr auf ihrer Homepage mit. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Melder wegen einer Staubentwicklung beim Verarbeiten von Rigipsplatten losgegangen war. Die Brandmeldeanlage wurde wieder zurückgesetzt und das Objekt dem Hausmeister übergeben. Im Einsatz waren die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei.