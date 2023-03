Notstromaggregate für 81.000 Euro und Heizlüfter für die acht Feuerwehrhäuser in der Verbandsgemeinde Lambrecht hatte die Verwaltung im Herbst 2022 bestellt. Beides sollte dazu beitragen, dass die Feuerwehrhäuser beim allgemein erwarteten Blackout in Deutschland weiterhin mit Strom und Wärme versorgt werden. In vielen Stunden wurden umfangreiche Pläne entworfen, in denen die Feuerwehrhäuser als Anlaufstellen vorgesehen waren. Die Notstromaggregate seien inzwischen geliefert worden, teilte Verbandsbürgermeister Gernot Kuhn (CDU) dem Verbandsgemeinderat am Montag mit.