Ein Wanderer ist am Sonntagnachmittag im Bereich des Weinbiets gestürzt und zog sich einen Bruch am Fuß zu. Der alarmierte Rettungsdienst konnte aber nicht bis zur Unglücksstelle fahren. Daher wurde die Neustadter Feuerwehr angefordert. Der Wanderer wurde dann zunächst an der Unglücksstelle medizinisch erstversorgt, danach lagerten die Wehrleute den Verletzten in einer Schleifkorbtrage und transportierten ihn die gut 500 Meter bis zum Rettungswagen. Zur weiteren Behandlung kam der Wanderer in ein Krankenhaus. Die Wehr war mit 21 Kräften bei dem Traghilfe-Einsatz.