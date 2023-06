Weil sich eine Wanderin am Donnerstag gegen 17 Uhr in der Nähe des Weinbiets den Unterschenkel brach, war die Neustadter Feuerwehr bei einem gut eineinhalbstündigen Einsatz gefordert. Ihren Angaben zufolge war die Wandergruppe auf dem Rückweg vom Weinbiet in Richtung Meisental. Unterhalt des Bergsteins sei die Frau umgeknickt und habe sich die Verletzung zugezogen. Nun wurde es knifflig. Denn der Rettungsdienst konnte die Unfallstelle nicht direkt anfahren, weshalb auch die Feuerwehr alarmiert wurde. Mit geländegängigen Fahrzeugen fuhren die Rettungskräfte so weit wie möglich an die Wandergruppe heran. Die Frau wurde vom Rettungsdienst an der Unfallstelle zunächst medizinisch versorgt, ehe sie in eine Schleifkorbtrage kam und von der Feuerwehr rund 200 Meter weit getragen wurde. Dann war ein Weg erreicht, von wo aus die Feuerwehr in Begleitung der Rettungsdienstmitarbeiter die Verletzte in einem Geländewagen bis zum Wanderparkplatz im Meisental fuhren. Außerdem holte die Feuerwehr den Rettungswagen aus dem Wald und fuhr ihn ebenfalls zum Parkplatz. Dort kam die Frau dann in den Rettungswagen und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.