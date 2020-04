Am späten Sonntagvormittag musste die Freiwillige Feuerwehr in das Waldstück „Am Kaisergarten“ zwischen Neustadt und Lambrecht ausrücken. An der Feuerstelle vor der Schutzhütte wurde ein noch glimmendes Lagerfeuer gemeldet. Beim Eintreffen war die Feuerstelle noch warm, wie das Feuerwehr-Medienteam berichtet. Mit Wasser aus dem Tanklöschfahrzeug wurden die verkohlten Holzreste abgelöscht. Schon am Ostermontag war die Neustadter Wehr dort im Einsatz, zudem am vergangenen Donnerstag die Kameraden aus Lambrecht, da das Waldstück zwischen beiden Städten liegt. Die Lambrechter Wehr war von einem Radfahrer verständigt worden. Aufgrund der aktuellen Trockenheit und der sehr hohen Waldbrandgefahr weißt die Feuerwehr darauf hin, dass im Wald kein Feuer entzündet und auch nicht geraucht werden darf. Wer sein Fahrzeug parkt, soll darauf achten, es auf einem festem Untergrund abzustellen. Die heißen Katalysatoren unter den Fahrzeugen reichten aus, um das trockene Gras oder den Waldboden zu entzünden.