Die Neustadter Feuerwehr ist am Dienstag kurz nach 10 Uhr mit fünf Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften ausgerückt. Grund für den Einsatz: Im Industriegebiet in der Branchweilerhofstraße hatte in einer Bettfedernfabrik die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Ein Lob gibt es von der Feuerwehr für die Belegschaft des Betriebs: „Beim Eintreffen der Rettungskräfte war das Firmengebäude bereits vorbildlich geräumt, und die Beschäftigten hatten sich auf den ausgewiesenen Plätzen eingefunden.“ Der Einsatz an sich war dann schnell erledigt. Der aktivierte Melder wurde kontrolliert. Dabei wurde deutlich, dass keine Gefahrenlage vorliegt. Vielmehr war Staubentwicklung die Ursache für das Auslösen der Brandmeldeanlage. Die Feuerwehr muste das System daher lediglich zurücksetzen.