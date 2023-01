Die Neustadter Feuerwehr wurde am Montagmorgen zu einem Einsatz an die Waldgaststätte Ludwigsbrunnen im Meisental gerufen. Laut Bernd Kaiser vom Medienteam hatte das Pächterehepaar des Lokals Rauch aus Baumstämmen wahrgenommen, die als Brennholz gelagert wurden. Die Wehrleute löschte den Brand und bemerkte dann, dass sich die Flammen schon weit in den Stamm gefressen hatten. „Wir haben den Baum dann mit einer Kettensäge geöffnet und die restlichen Glutnester gelöscht“, so Kaiser. Ihm zufolge war auch die Polizei mit dabei. Denn es bestehe der Verdacht auf Brandstiftung. Vor einem Jahr habe es im Meisental bereits mehrere kleine Brände gegeben, die vorsätzlich gelegt worden seien. Um 12.10 Uhr brannte zudem ein Mülleimer an der Hetzelgalerie. „Doch wir mussten dort nichts mehr machen, da eine beherzte Anwohnerin bei unserem Anwohner schon alles gelöscht hatte“, berichtet Kaiser.