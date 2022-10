Einen langen Einsatz hatten die Feuerwehren aus Lachen-Speyerdorf, Duttweiler und Geinsheim am Samstag zwischen 16.50 und 20.45 Uhr wegen eines Unfalls auf der L540 zwischen Altdorf und Freimersheim. Beim Unfall ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Laut Angaben von Polizei und Feuerwehr setzten drei Motorradfahrer dazu an, nebeneinander nur auf dem Hinterreifen zu fahren. Dabei verlor einer drei Motorradfahrer die Kontrolle über sein Gefährt, geriet in den Gegenverkehr und stieß mit einem Seat zusammen. Der Motorradfahrer stürzte, rutschte über die Fahrbahn und prallte gegen das Brückengeländer. Alle anderen Personen blieben unverletzt. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in die BG-Klinik nach Oggersheim gebracht. Die Neustadter Wehrleute sicherten die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und übernahmen die Reinigung der Unfallstelle. Außerdem kappten sie die Elektronik im Seat und kümmerten sich um die Betriebsstoffe, die aus dem Auto ausgelaufen waren. Da zur Dokumentation der Unfallstelle ein Sachverständiger hinzugezogen wurde, forderte der Einsatzleiter noch ein Hubrettungsgerät aus der Neustadter Hauptfeuerwache an. Die Neustadter Feuerwehr war mit 35 Einsatzkräften am Unfallort.