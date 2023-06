Die Neustadter Feuerwehr war am Dienstagnachmittag wegen eines Sperrmüllbrandes im Einsatz. Das Feuer war in der Branchweilerhofstaße im Bereich der leerstehenden Häuser gemeldet worden. Personen für eine Brandaufsicht waren nicht vor Ort. Daher löschte die Feuerwehr alles, um ein Übergreifen der Flammen auf die Wiese zu verhindern. Für die neun Wehrleute war der Einsatz somit schnell beendet. Sie bewässerten den Bereich noch intensiv, um einen erneuten Brandausbruch zu verhindern. Am späten Dienstagnachmittag wurde der Feuerwehr zudem eine Rauchsäule über dem Wald in nordöstlicher Richtung bei Haßloch gemeldet. Die Rücksprache mit der Integrierten Leitstelle in Ludwigshafen ergab, dass es sich um einen Waldbrand auf Böhl-Iggelheimer Gemarkung handelte. Da schon Einsatzkräfte vor Ort waren, musste die Neustadter Feuerwehr nicht ausrücken.