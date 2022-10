Zu einem Kaminbrand rückten die Feuerwehren Lindenberg und Lambrecht am Samstagabend gegen 20 Uhr in die östliche Luhrbachstraße in Lambrecht aus. Beim Eintreffen sahen die Einsatzkräfte laut Feuerwehrbericht bereits Funken aus dem Kamin fliegen. Während Wehrleute sich über die Drehleiter Zugang zum Kamin verschafften, stieß im Gebäude ein Trupp unter schwerem Atemschutz vor. Im Keller konnten die Einsatzkräfte mithilfe eines Pulverfeuerlöscher den Brand kontrollieren. Da sich im Kamin jedoch laut Wehr noch glühende Rückstände befanden, mussten diese mit einem Kehrwerkzeug entfernt und anschließend im Freien abgelöscht werden. Während des Einsatzes waren ein Teil der östlichen Luhrbachstraße und die Lambertskreuzstraße für den Verkehr gesperrt.