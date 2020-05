(Aktualisiert um 17.30 Uhr). Die Feuerwehr Neustadt hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Brand auf dem Gelände eines Weinguts in der Mandelbergstraße in Duttweiler gelöscht. Alarmiert wurden sie von den Bewohnern und Nachbarn. Sie hatten gegen 2 Uhr bemerkt, dass eine Maschinenhalle auf dem Betriebsgelände in Flammen steht. Wie die Feuerwehr berichtet, konnte eine Brandausbreitung auf die benachbarten Gebäude glücklicherweise verhindert werden. Es kam lediglich zu Schäden durch die Hitzeeinwirkung. Zerstört wurde dagegen die Halle sowie der Dieseltank und mehrere landwirtschaftliche Maschinen, die sich im Gebäude befanden. Lediglich der Heizöltank konnte erhalten werden. Nach etwa einer Stunde hatten die über 100 Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten und Kontrolle der Glutnester dauerten noch knapp zweieinhalb Stunden. Wie die Polizei am späten Donnerstagnachmittag informiert, sei ein technischer Defekt an einer Lichtmaschine eines abgestellten Traktors die Brandursache gewesen. Das haben Brandgutachter der Kriminalpolizei festgestellt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Schaden wird auf mindestens 700.000 Euro geschätzt.