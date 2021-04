Ein aufmerksamer Autofahrer hat der Feuerwehr zufolge verhindert, dass es am Montagnachmittag bei Geinsheim zu einem größeren Flächenbrand gekommen ist. Der Mann war auf der B 39 von Speyer in Richtung Neustadt unterwegs und sah auf der Umgehungsstraße zwischen der Überführung auf den Osterwiesen und der Abfahrt nach Geinsheim in die Gäustraße eine kleine Rauchsäule bei einem Wirtschaftsweg. Der Autofahrer verständigte die Feuerwehr um 15.21 Uhr per Notruf. Es brannte auf einer Fläche von zehn Quadratmetern. Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Das Löschwasser wurde über ein mittleres Löschfahrzeug und ein Tragkraftspritzenfahrzeug sichergestellt. Zwei Feuerwehrleute pflügten zudem das Feld an den Brandstellenrändern um, sodass sich das Feuer nicht ausbreiten konnte. Was die Brandursache war, steht noch nicht fest. Im Einsatz waren die Wehren Geinsheim und Duttweiler mit vier Einsatzfahrzeugen und 20 Wehrleuten sowie die Polizei.