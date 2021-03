Die Feuerwehr wurde am Dienstagmittag zu einem Flächenbrand in den Häuselgarten in Lambrecht gerufen. Zuvor hatten mehrere Anrufer bei der integrierten Leitstelle über eine starke Rauchentwicklung berichtet. Vor Ort brannte eine Hecke von etwa acht Quadratmetern in einem Garten. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Haus verhindern. Ein zu Hilfe eilender Passant brach sich beim Versuch, das Feuer zu löschen, den Fuß und musste vom Rettungsdienst medizinisch betreut werden. Zur weiteren Behandlung kam der Mann ins Krankenhaus.