Zu einem Brand zwischen zwei Gewerbebetrieben rückte die Haßlocher Feuerwehr am Mittwochabend gegen 21 Uhr aus. Aufgrund einer gleichzeitigen Übung waren genügend Einsatzkräfte vor Ort, sodass die Wehr schnell am Einsatzort war und ein Ausbreiten der Flammen unterbinden konnte, teilt die Pressestelle mit. Die Flammen hatten auf beiden Grundstücken Lagermaterial, Altholz und eine kleine Grünfläche unter einem Baum erfasst und drohten auf ein Palettenlager auf einem der beiden Grundstücke überzugreifen. Zwei Trupps unter Atemschutz dämmten das Feuer ein und löschten einen Stapel des benachbarten Palettenlagers, auf den das Feuer bereits übergesprungen war. Mit einem Gabelstapler aus einem benachbarten Betrieb trugen die Wehrleute die Palettenstapel ab und verhinderten, dass weitere Paletten in Brand gerieten. Als Ursache für das Feuer vermutet die Feuerwehr einen Blitzeinschlag. Die Fabrikstraße war während des Einsatzes voll gesperrt.