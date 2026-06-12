Am Mittwochnachmittag lösten in einem Geräteschuppen einer Schule in der Maximilianstraße die internen Rauchwarnmelder aus. Als die Lehrkräfte nachschauten, fanden sie laut Mitteilung der Feuerwehr ein gezündeltes Kleinfeuer vor, was von den Lehrkräften selbst abgelöscht werden konnte. Zur Kontrolle und Überprüfung forderten sie allerdings die Feuerwehr an. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde der Schuppen mit einer Wärmebildkamera überprüft und mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Da wohl gezündelt wurde, forderte der Einsatzleiter die Polizei an.