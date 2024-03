Zu einem alles andere als alltäglichen Einsatz ist die Feuerwehr Neustadt am Dienstagnachmittag in die Adolf-Kolping-Straße gerufen worden. Denn im Rehbach lag ein Baustellen-WC. Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, sicherte sie die Einsatzstelle ab und brachte das Mehrzweckfahrzeug mit Kran in Stellung. In der Zwischenzeit rüstete sich ein Feuerwehrmann mit Watthosen aus und stieg gesichert mit einer Halteleine in den Rehbach. Anschließend hob die Feuerwehr das WC aus dem Bachbett. Da die Toilette voll mit Wasser war, musste sie schrittweise angehoben werden, damit das eingedrungene Nass ablaufen konnte. Im Einsatz waren fünf Feuerwehrkräfte mit zwei Fahrzeugen.