Kurze Aufregung am späten Dienstagvormittag in der Neustadter Innenstadt: Mehrere große Feuerwehrfahrzeuge, sowie Polizeiwagen und auch der Rettungsdienst rückten in die Karl-Helfferich-Straße aus. Die Wagenkolonne reichte von der Hetzelgalerie bis fast zur Kreuzung zur Konrad-Adenauer-Straße. Doch nach einigen Minuten konnte Entwarnung gegeben und der Einsatz beendet werden. Laut einem Sprecher der Feuerwehr hatte ein Kohlenstoffmonoxid/Kohlendioxid-Melder in einem mehrstöckigen Gebäude fälschlicherweise einen Alarm ausgelöst. Aufgrund der engen Bebauung im Innenstadtbereich und der Sachlage beim Alarm habe die Feuerwehr eben sofort in großer Personalstärke ausrücken müssen, erläuterte der Sprecher. Am Ende seien aber alle froh, dass nichts passiert sei.