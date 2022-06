Gleich vierfachen Grund zu feiern hat die Freiwillige Feuerwehr Iggelbach, wenn am 2. und 3. Juli das traditionelle Feuerwehrfest veranstaltet wird. Diesmal nicht am Feuerwehrhaus in der Dorfstraße, sondern auf dem Iggelbacher Kerweplatz. Seit 135 Jahren besteht die Freiwillige Feuerwehr in Iggelbach, seit 20 Jahren deren Jugendwehr und der Förderverein wird am Festwochenende 25 Jahre alt. Neben den drei Jubiläen rückt auch die offizielle Übergabe des neuen Tragkraftspritzenfahrzeugs in den Mittelpunkt. Das Fest beginnt am Samstag um 15 Uhr mit Live-Musik der Band „Magic“ aus Kaiserslautern. Sonntags wird ab 10 Uhr auf dem Kerweplatz gefeiert. Der Förderverein der Feuerwehr unter Leitung von Silvia Feuchter hat wieder einen Gruschdel-Markt aufgebaut.