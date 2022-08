Wegen Brandgeruchs rückten die Feuerwehren Lindenberg und Lambrecht nach eigenem Bericht in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00.49 Uhr zu einem Gebäude in der Beerentalstraße in Lambrecht aus. Eine Anwohnerin hatte den Schmorgeruch aus einem Lüftungsschacht wahrgenommen und deshalb vorsorglich die Feuerwehr alarmiert. Der Angriffstrupp der Feuerwehr kontrollierte die betroffene Wohnung mittels Wärmebildkamera, konnte jedoch weder eine Wärmequelle noch einen Brandgeruch feststellen. Somit war kein weiteres Eingreifen der Einsatzkräfte notwendig.