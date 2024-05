Die Feuerwehr Neustadt war am Donnerstag zur Mittagszeit an der Ostschule gefordert. Bei einer Platane, die auf dem Schulhof steht, brach ein größerer Ast ab. Der Ast fiel über den Zaun und blockierte einen Teil der Fahrbahn in der Konrad-Adenauer-Straße. Zum Zeitpunkt des Vorfalls waren laut Feuerwehr keine Schüler auf dem Pausenhof, sodass niemand verletzt wurde. Die Feuerwehr sicherte den Bereich ab, räumte alles auf und zerkleinerte den etwa fünf Meter langen Ast. Zur Begutachtung des Baums wurde die städtische Abteilung Stadtbild und Stadtgrün informiert. Die Feuerwehr war mit sieben Einsatzkräften und einem Löschfahrzeug vor Ort.