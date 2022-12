Die stürmischen Böen, die am Donnerstag über die Region gefegt sind, haben der Neustadter Feuerwehr Arbeit beschert. Es begann schon morgens um 7.23 Uhr: Ein Baum war in der Schlossstraße in Hambach umgestürzt und blockierte somit die Zufahrt zum Hambacher Schloss. Die Wehr fuhr die Stelle an und zerkleinerte den umgestürzten Baum mit einer Kettensäge. Nach rund 45 Minuten war der Einsatz beendet und die Straße zum Hambacher Schloss wieder frei. Einen zweiten Einsatz gab es kurz vor 10 Uhr in der Solarparkstraße in Lachen-Speyerdorf. Dort hatte der starke Wind einen Bauzaun umgeweht – zum Teil wurde dadurch der Randbereich der Straße blockiert. Die Wehr kümmerte sich um Zaun und Plane, räumte die Straße frei und baute alles wieder auf. Insgesamt ist der Bauzaun etwa 100 Meter lang.