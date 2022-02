Die Neustadter Feuerwehr freut sich über Plüsch-Verstärkung. Die neuen Kameraden sollen ab sofort zu jedem Einsatz mitfahren. Dabei haben die Feuerwehrteddys eine ganz wichtige Aufgabe.

Was auf den ersten Blick witzig und kurios klingt, hat tatsächlich einen sehr ernsten Hintergrund, wie das Medienteam der Neustadter Feuerwehr erklärt. Denn die Wehrleute müssen zu allen möglichen Einsätzen ausrücken und wissen in der Regel im Vorfeld gar nicht, was sie vor Ort genau erwarten wird und wer von einem Unglück wie Brand oder Unfall betroffen ist.

Besondere Aufmerksamkeit

Daher üben die Wehrleute regelmäßig. Damit sie in möglichst jeder Situation wissen, was sie tun müssen, um helfen zu können. Und auch die entsprechend Ausstattung ist nötig, um gezielt eingreifen zu können. Und genau da kommen die Teddys ins Spiel. So schlimm Unglücke für Erwachsene sind: Wenn Kinder mit im Spiel sind, wird es noch einmal kniffliger. Sie benötigen „besondere Aufmerksamkeit, Hilfe und Unterstützung“, erklärt das Medienteam. Es sei sehr wichtig, Kinder aus einem Unglücksgeschehen herauszuholen und einen Zugang zu ihnen zu bekommen. Mit ruhigem Zureden und einem Kuscheltier gelinge das besonders gut, sagt das Feuerwehr-Medienteam: „Die Teddys lenken die Kinder von Ängsten ab, geben ihnen Geborgenheit und schaffen ein Vertrauensverhältnis zu den Einsatzkräften.“

Die Wehrleute sind daher froh, dass sie nun Unterstützung von Plüsch-Kameraden haben. Beschafft wurden die kleinen Seelentröster von der Abteilung Brand- und Katastrophenschutz der Stadtverwaltung. Ach ja, damit keine Missverständnisse aufkommen: Die Kinder dürfen die Feuerwehrteddys selbstverständlich behalten.