Zu einem Brand rückten die Feuerwehren Lindenberg und Lambrecht am Montagabend gegen 19.19 Uhr nach eigener Angabe in die Hauptstraße nach Lindenberg aus. In einer Garage brannte ein Lithium-Ionen-Akku eines Kinder-Motocrossrades. Der Eigentümer hatte beim Eintreffen der Einsatzkräfte den Brand bereits gelöscht. Ein Trupp der Feuerwehr unter Atemschutz kontrollierte den Bereich mit der Wärmebildkamera und löschte vorhandene Glutnester mittels Kübelspritze ab. Anschließend wurde der Brandschutt in den Außenbereich transportiert und der Rauchabzug auf natürlichem Weg über das Garagentor sichergestellt.