Die Feuerwehr hat eine Frau, die sich am Samstag auf einem schmalen und steilen Wanderweg verletzt hatte, geborgen und zum Rettungswagen transportiert. Gegen 11.10 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden, weil sich die Frau in der Nähe der Bergstraße auf einem Wanderweg das Knie verdreht hatte und den Pfad wegen der Verletzung nicht aus eigener Kraft verlassen konnte. Der Rettungsdienst ließ daraufhin die Feuerwehr als Tragehilfe nachalarmieren. Mit einer Schleifkorbtrage wurde die Frau schonend zum Rettungswagen transportiert und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.