Stadtfeuerwehrinspekteur Stefan Klein ergriff am Dienstagabend im Stadtrat kurz das Wort, um auf einen besonderen Termin für die Neustadter Feuerwehr hinzuweisen und die Ratsmitglieder einzuladen: Am Freitag, 11. Oktober, werden ab 18 Uhr auf dem Marktplatz sieben Fahrzeuge an die Feuerwehr übergeben. „Eine solch große Fahrzeugübergabe hat es in Neustadt noch nie gegeben“, so Klein. Man setze das vor Jahren vom Stadtrat beschlossene Fahrzeugkonzept konsequent um.