Um für Einsätze bei großer Trockenheit besser gerüstet zu sein, hat die Neustadter Feuerwehr diese Woche drei Schwimmsauger bekommen. Neustadt profitiert dabei von einer Spende der Versicherungskammer Bayern, die den Feuerwehren in der Pfalz insgesamt 150 Schwimmsauger im Gesamtwert von 75.000 Euro zur Verfügung stellt. Mit dem Schwimmsauger kann die Feuerwehr künftig Löschwasser auch bei geringem Wasserstand aus Gewässern pumpen. Eine ausreichende Löschwasserversorgung ermöglicht es der Feuerwehr, eine Ausbreitung eines Feuers zu verhindern und damit Schäden an Gebäuden und der Umwelt zu minimieren. Dies wiederum wirke sich auch positiv auf die Bilanz des größten Wohngebäudeversicherers in Bayern und der Pfalz aus, teilt die Stadtverwaltung mit. Ein Schwimmsauger ermöglicht die Wasserentnahme aus Bächen, deren Wasserstand nur fünf Zentimeter beträgt. Bisher waren mindestens 30 Zentimeter erforderlich. Da das Wasser an der Oberfläche entnommen werde, werde zudem der Gewässerboden geschont. Der Schwimmsauger kann zudem eingesetzt werden, um bei Überschwemmungen Wasser zu beseitigen.