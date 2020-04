Einen Waldbrand hat die Freiwillige Feuerwehr Neustadt am Mittwochnachmittag gelöscht. Ihrem Medienteam zufolge, hatte ein Bürger gegen 14.30 Uhr von Mußbach aus eine Rauchentwicklung aus dem Wald oberhalb von Königsbach beobachtet. Er alarmierte die Wehr per Notruf. Vor Ort stellte sie fest, dass sich über der Klausenkapelle in Richtung Stabenberg eine Waldfläche von etwa 150 Quadratmetern entzündet hatte, die nur 200 Meter von einem Weg entfernt lag. Den Experten zufolge war es ein sogenannter Humusbrand, der sich in den Waldboden hinein fraß. Um ein weiteres Ausbreiten des Feuers zu verhindern, errichteten die Einsatzkräfte einen Damm. Um erfolgreich löschen zu können, musste der Boden vorab bearbeitet werden. Für das Löschwasser wurde ein Ringverkehr eingerichtet. Nach knapp zwei Stunden und mit Hilfe von rund 4000 Litern Wasser hatte die Feuerwehr den Brand abgelöscht. Danach wurde die Fläche noch auf mögliche Glutnester geprüft.