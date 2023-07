Hassloch. Ein Flächenbrand an der Westrandstraße und ein Unfall auf der Holidayparkstraße hielten die Feuerwehr Haßloch am Samstag in Atem.

Zu einem Flächenbrand im Bereich der Westrandstraße Höhe Bahnlinie kam am Samstag. Die Feuerwehr Haßloch wurde nach eigenen Angaben um 11.07 Uhr alarmiert. Die Böschung zwischen Fahrbahn und Bahnlinie stand auf einer Fläche von etwa 200 Quadratmetern in Flammen. Die Wehrleute konnten die Ausbreitung schnell stoppen. Da jedoch die steile Böschung und das Buschwerk schwer zugänglich waren, löschten sie diesen Bereich zusätzlich mit dem Wasserwerfer des Tanklöschfahrzeugs ab. Drei Fahrzeuge und 20 Einsatzkräfte waren vor Ort. Während des Einsatzes war die Westrandstraße für den Verkehr gesperrt.

Zu einem Unfall zwischen einen Linienbus und einem Auto kam es währenddessen gegen 11.45 Uhr auf der Holidayparkstraße im Bereich der Abfahrt Mitte. Die Feuerwehr Haßloch war mit zwei Fahrzeugen und acht Kräften im Einsatz. Alle Insassen konnten laut Feuerwehr unverletzt die Fahrzeuge verlassen. Die Wehrleute kümmerten sich anschließend an der Unfallstelle um auslaufende Betriebsstoffe. Die Fahrbahn in Richtung Süden war für den Verkehr kurzzeitig gesperrt.