Die Feuerwehr hat am Sonntagvormittag in Neustadt einen Vogel gerettet. Wie die Wehr auf ihrer Homepage mitteilte, hatte sich das Tier in luftiger Höhe in einem Netz auf einem Firmengelände in der Joseph-Monier-Straße verfangen. Der Betriebsinhaber informierte die Feuerwehr, die den Vogel mit Hilfe eines Hubrettungsgeräts befreien konnte. Weil er am Bein verletzt war, wurde er zur Feuerwehrtierärztin gebracht. „Ob ein Navigationsfehler zu dem missglückten Flug führte, konnte nicht geklärt werden“, schreibt die Wehr im Spaß.