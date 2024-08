Zu einer nicht alltäglichen Türöffnung ist die Neustadter Feuerwehr am Donnerstag zusammen mit dem Rettungsdienst in die Winzinger Straße ausgerückt. In einem Mehrparteienwohnhaus hatte sich ein dreijähriges Kind in seinem Kinderzimmer selbst eingesperrt. Das Verschließen der Tür war dem Kind gelungen, das Aufschließen des Bartschlosses klappte aber nicht mehr. „Mit Geduld und Sperrwerkzeug konnte der Schlüssel aus dem Schloss gedrückt werden“, berichtet die Feuerwehr. Mit einem „Dietrich“ wurd das Schloss dann geöffnet. Auf den Schreck bekam das Kleinkind von den Einsatzkräften einen Feuerwehr-Trostteddy überreicht. „Die strahlenden Kinderaugen berührten selbst die anwesenden Einsatzkräfte“, heißt es von der Wehr. Im Einsatz standen sieben Feuerwehrleute sowie der Rettungsdienst.