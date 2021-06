Eine Katze hat für einen Feuerwehreinsatz am frühen Freitagmorgen in Neustadt gesorgt. Die Wehrleute wurden kurz vor 4 Uhr alarmiert. Die Katze wollte über eine gekippte Balkontür in eine Wohnung in der Geschwister-Scholl-Straße kommen. Doch die Katze rutschte in den Spalt der offenen Tür und verklemmte sich. Die Bewohnerin der Wohnung wurde durch die Geräusche auf den „Einbruchversuch“ aufmerksam. Die Frau wollte dem Tier auch gleich helfen, wurde von der Katze dabei aber gebissen. Daher rief die Frau die Feuerwehr an. Den Wehrleuten gelang es, die Katze aus der misslichen Situation zu befreien. Zudem wurde Rettungsdienst gerufen, der sich um die Bisswunde bei der Frau kümmerte. Außerdem wurde eine Tierärztin informiert, die sich die Katze näher anschaute. Laut Feuerwehr ist die Katze in der Straße nicht bekannt. Da das Tier keinen Chip trägt, ist es für die Einsatzkräfte schwer, die Halteradresse ausfindig zu machen. Wer die Katze erkennt, soll sich beim Tierheim in Neustadt (Telefon 06321/17096) melden. Die Feuerwehr war mit sechs Einsatzkräften und einem Fahrzeug vor Ort.