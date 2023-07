Die Feuerwehr hat am Dienstag einen jungen Hund aus einem zwei Meter tiefen Bewässerungsschacht befreit. Spaziergänger hatten an der K23 in Höhe des Esthaler Steinbruchs einen Husky-Mischling entdeckt, der in einem mit einem Metallgitter versperrten Schacht gefangen war. Der Hund konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien und steckte fest. Die Esthaler Wehrleute bogen Streben des Metallgitters nach oben und verschafften sich so einen Zugang. Über eine Steckleiter konnten sie den stark verängstigten Hund aus dem Schacht retten. Ob der Husky-Mischling über einen Zulauf in die Grube gelangen konnte, ist laut Feuerwehr unklar. Ebenso ist nicht bekannt, wie lange das Tier in seinem Gefängnis hatte ausharren müssen. Der augenscheinlich unverletzte Hund ist zurzeit bei der Familie in Pflege, die ihn gefunden hat. Die Feuerwehr sicherte den Schachteinstieg, der bei dem 40-minütigen Einsatz beschädigt werden musste, und informierte das Forstrevier. Wer einen Husky-Mischling vermisst, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Neustadt, 06321 8540, pineustadt@polizei.rlp.de, zu wenden.