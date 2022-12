Die Neustadter Feuerwehr konnte am Donnerstagmittag einen Hund retten. Der Kopf des Tiers steckte in einem Betongeländer in der Heerstraße fest, und der Hund konnte sich nicht mehr aus der misslichen Lage befreien. Sein Herrchen versuchte auch alles, rief dann aber die Feuerwehr, da nichts half. Für die Wehrleute war schnell klar: „Das schaffen wir“, so Bernd Kaiser vom Medienteam. Mit einem Hydraulikspreizer konnten die Steine des Geländers auf einer Seite zusammengedrückt werden, so dass der Hund sich befreien konnte. „Das Tier blieb zum Glück unverletzt. Nach zwei Minuten war alles gut“, berichtet Kaiser.