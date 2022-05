Die „Blaulichtfamilie“ hält zusammen und will, dass alle wissen: Auf die Retter in Uniform ist Verlass; egal in welcher Lebenslage. Dass das nicht nur schöne Aussagen sind, mit denen man Gäste bei offiziellen Anlässen begeistern kann, hat die Neustadter Feuerwehr am Dienstagmorgen unter Beweis stellen dürfen. Die Wehrleute wurden zum Einsatz auf einem Tankstellengelände in der Mußbacher Landstraße gerufen. Allerdings ging es weder um ausgelaufenes Benzin noch um eine andere Gefahrensituation rund um Kraftstoffe. Vielmehr war einer Tankstellen-Kundin ein nur allzu menschliches Bedürfnis zum Verhängnis geworden.

Wie die Wehr berichtet, hatte die Frau die Toilette der Tankstelle aufgesucht. Als sie das stille Örtchen wieder verlassen wollte, ließ sich das Schloss der Tür nicht mehr öffnen. Zwar konnte sie Mitarbeiter der Tankstelle auf die missliche Situation aufmerksam machen, die mit dem Ersatzschlüssel anrückten. Aber auch dieser Rettungsversuch ging schief, denn der Schlüssel brach ab und steckte im Schloss fest. Und nun? Die Feuerwehr wurde um Hilfe gebeten. Die Wehrleute hatten die Lage schnell im Griff: Sie konnten die Tür öffnen und die Frau befreien.ax