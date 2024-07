Einen kuriosen Alarm gab es für die Neustadter Feuerwehr am frühen Mittwochnachmittag. Ursache: Ein Fahrgast steckte auf Gleis 4 des Neustadter Hauptbahnhofs in der Toilette einer S-Bahn fest. Dem Fahrgast gelang es der Feuerwehr zufolge nicht, die WC-Tür von innen zu öffnen. Da auch sonst niemand helfen konnte, forderte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn die Feuerwehr an. Die Feuerwehr rückte direkt aus und konnte dann doch wieder umkehren. Denn letztlich war es der eingeschlossenen Person doch noch gelungen, sich aus der misslichen Situation zu befreien.