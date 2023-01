Kaum war das Rekordjahr 2022 mit fast 650 Einsätzen rum, da musste die Neustadter Feuerwehr auch am 1. Januar gleich dreimal ausrücken. Schon um 0.30 Uhr war der Löschzug Süd in der Straße „Im Drötschgarten“ in Diedesfeld gefordert. Vermutlich durch abgeschossene Feuerwerkskörper hatte sich eine Palme in einem Garten entzündet. Ein Bewohner löschte zwar mit dem Gartenschlauch, wurde dann aber auch noch von der Feuerwehr unterstützt. Der nächste Neujahrseinsatz stand kurz vor 2 Uhr in der Branchweilerhofstraße an. In Höhe der Einmündung zur Kleingartenanlage Rothenbusch hatten Bürger ein größeres Feuerwerk abgefeuert. Kartonreste glimmten weiter vor sich hin und waren laut Feuerwehr eine große Gefahr für vorbeifahrende Fahrzeuge. Nach rund 20 Minuten hatte die Wehr alles gelöscht. Kurz nach 2 Uhr dann schon Einsatz Nummer drei in der Talstraße. Eine Passantin hatte eine Rauchentwicklung an einem Gebäude gegenüber des ehemaligen Walter-Engelmann-Bads gesehen. Die Feuerwehr lobt die schnelle Reaktion der Passantin: „So konnte ein großer Schaden verhindert werden.“ Als die 22 Wehrleute eintrafen, kamen Flammen aus dem Dachgeschoss eines Schuppens. Es bestand die Gefahr, dass die Flammen auf den kompletten Fachwerkschuppen übergreifen. Die Wehrleute bekämpften das Feuer von außen und auch vom Gebäudeinneren aus. Über die Drehleiter wurde zudem das Dachgeschoss inspiziert. Der Brand war zügig unter Kontrolle und der Einsatz nach etwa einer Stunde beendet. Zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Man sei froh, dass es keine Verletzten gab. Auch am Silvesternachmittag war die Feuerwehr bei drei kleineren Einsätzen gefordert: einem Gebüschbrand in der Martin-Luther-Straße, einmal wurde die Polizei bei einer Türöffnung unterstützt und schließlich wurde noch ein Fahrzeugbrand verhindert.