Noch während die Feuerwehr Haßloch am Freitag mit den Löscharbeiten an einem Gebäude in der Frühlingsstraße beschäftigt war, wurde sie wegen einer Rauchentwicklung im Deidesheimer Weg alarmiert. Bei Dacharbeiten hatten sich dort Dämmmaterialien entzündet – wie, ist bisher unbekannt. Ein Trupp ging unter schwerem Atemschutz auf das Dach und öffnete mit einer Säbelsäge und einer Feuerwehraxt die Dämmung. Die Glutnester konnten gelöscht werden. Ein weiterer Trupp kontrollierte im Inneren den Dachbereich mit einer Wärmebildkamera. Menschen wurden auch bei diesem Einsatz nicht verletzt, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Wehr, die beim Gebäudebrand in der Frühlingsstraße schon 34 Kräfte im Einsatz hatte, war beim zweiten Mal mit 22 Leuten bei der Arbeit. Einsetzende war gegen 21.30 Uhr, die erste Alarmierung war um 14.45 Uhr. Die Bewohner des Hauses in der Frühlingsstraße kamen bei Verwandten unter, da das Haus unbewohnbar ist. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unbekannt, die Kriminalpolizei wird den Brandort noch einmal begutachten.