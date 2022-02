Zu einer Rauchentwicklung in einem Industriebetrieb im Haßlocher Norden rückte die Feuerwehr am Mittwoch gegen 16.25 Uhr aus. Nach einer Verpuffung in der Abluftzentrale der Firma war laut Feuerwehrbericht ein Folgebrand entstanden. Mit sieben Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften war die Wehr am Brandort. Sie bekämpfte das Feuer mit zwei Strahlrohren sowie dem Wenderohr der Drehleiter. Es gelang ihr, das Feuer einzudämmen. Sieben Einsatzkräfte gingen bei den Löscharbeiten unter schwerem Atemschutz vor. Ein Übergreifen auf das Lager oder Produktionsbereiche verhinderten die Einsatzkräfte erfolgreich. Neben der Feuerwehr Haßloch waren die Polizei und der Rettungsdienst vor Ort. Bei dem Einsatz gab es keine Verletzten. Ein lauter Knall, der gegen 17 Uhr in weiten Teilen der Vorderpfalz zu hören gewesen war und in den sozialen Medien dem Einsatz der Feuerwehr zugeordnet wurde, hatte laut Pressebericht nichts mit dem Brand zu tun. Gegen 22 Uhr war die Feuerwehr noch einmal für eine Brandnachschau am Einsatzort.