Die Feuerwehren von Esthal und Frankeneck haben gemeinsam geübt. Simuliert wurde der Brand einer Werkstatthalle in Esthal, bei dem auch ein Mensch gerettet werden musste.

Laut Mitteilung der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lambrecht wurde an der Werkstatt eines Steinmetzbetriebs geübt; diese habe „realistische Bedingungen für ein anspruchsvolles Einsatzszenario“ geboten. Insbesondere bei Führungskräften der Feuerwehr sollte mit der Übung der Blick auf eine ausführliche und umfangreiche Erkundung der Einsatzlage geschärft werden. Das Grundprinzip „Menschenrettung vor Brandbekämpfung“ war dabei der Dreh- und Angelpunkt. Von den Feuerwehrleuten war gefordert, schnell die richtigen taktischen Entscheidungen zu treffen und die einzelnen Maßnahmen richtig zu priorisieren. So sollten die Führungskräfte erkennen, dass bei dem Szenario eine Riegelstellung angebracht war – eine in der PraxisvielfachbewährteBrandbekämpfungs-Taktik, bei der ein benachbartes Gebäude vor den Flammen geschützt werden muss. Schlauchmanagement, die taktisch sinnvolle Aufstellung der Fahrzeuge und die Ordnung des Raums seien außerdem intensiv geübt worden, so die VG-Feuerwehr.

In einer Nachbesprechung seien neben positiven Erkenntnissen auch mögliche Verbesserungen angesprochen worden.