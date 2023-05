Zwischen 12.30 und 17 Uhr können am Samstag, 21. Mai, viele Feuerwehrfahrzeuge in Neustadt unterwegs sein. Der Stadtverwaltung zufolge handelt es sich um die Jahreshauptübung mit dem Schwerpunkt Waldbrandbekämpfung. Um die Übung so realistisch wie möglich zu gestalten, erhielten die Einsatzkräfte keine weiteren Infos vorab. Mögliche Einsatzorte und das Einsatzszenario blieben bis zum Übungsalarm geheim.