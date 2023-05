Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Komet über Neustadt als Vorbote von Unglück und Unheil? Bei diesem Anblick überkam viele Angst und Schrecken. In Zeitungsartikeln versuchten sich Autoren der Wissenschaft zu nähern. Der Aberglaube sollte endlich weichen.

In den frühen Morgenstunden des 17. Januar 1840 beobachteten Neustadter Bürger eine feurige Kugel am Himmel. In einem Artikel über das Ereignis, der einen Monat später im Neustadter