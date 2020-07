Ein Großbrand auf dem Sandbuckelgelände hat am Dienstagnachmittag zwei Gartenhäuser zerstört. Um 15.30 Uhr war das Feuer ausgebrochen. Die 35 Wehrleute, die mit sieben Fahrzeugen ausrückten, konnten die Rauchsäule schon bei der Anfahrt sehen. Zwei Trupps unter schwerem Atemschutz gingen gegen die Flammen vor. Mit drei C- und zwei D-Rohren wurde das Feuer, das zwei Gartenhütten in Vollbrand versetzte und etwa 500 Quadratmeter umliegendes Grasland vernichtete, gelöscht. Die dafür notwendigen 10.000 Liter Wasser mussten im Pendelverkehr von einem Hydranten am Ortseingang geholt werden. Der Totalverlust der Hütten war zwar nicht mehr abzuwenden, allerdings wurde der Schaden auf das vorgefundenen Ausmaß begrenzt.

Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt, die Polizei ermittelt. Neben der Feuerwehr waren die Polizei mit zwei Streifenwagen und fünf Beamten sowie der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug und zwei Kräften an der Einsatzstelle. Verletzt wurde niemand. Die vorbeiführende L 532 musste während des gesamten Einsatzes komplett gesperrt werden. Nach drei Stunden war der Einsatz – erstmals auch mit dem neuen HLF 10 – beendet.