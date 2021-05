Ein Papiercontainer auf dem Parkplatz des Lidl-Markts hat am Sonntagnachmittag gebrannt. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr hatten Zeugen kurz vor 16 Uhr entdeckt, dass Rauch und kleine Flammen aus der Papiermüllpresse drangen. Die Feuerwehren aus Haßloch und Böhl-Iggelheim entfernten den Container mithilfe einer Seilwinde von der Presse, so dass die erste Brandbekämpfung mit einem C-Rohr und einem Trupp unter Atemschutz eingeleitet werden konnte. Im weiteren Verlauf der Löscharbeiten wurde die Müllpresse mithilfe der Feuerwehr Böhl-Iggelheim auf einen Nebenplatz gezogen sowie entleert und der Brand mit einem zweiten C-Rohr gelöscht. Da der Container über eine Leitung mit dem Gebäude verbunden war, musste eine Tür gewaltsam geöffnet werden, um auszuschließen, dass das Feuer übergegriffen hat. Die Brandursache ist unklar, eine Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden. Im Einsatz waren 21 Feuerwehrkräfte. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06324/9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.