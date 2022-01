Wegen eines vermeintlichen Gebäudebrandes ist die Neustadter Feuerwehr am Mittwoch kurz nach 17.30 Uhr mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften in die Kirchstraße in Winzingen ausgerückt. Ein Bürger hatte zuvor bei der Polizei einen Gebäude- oder Scheunenbrand gemeldet. Vor Ort fanden die Feuerwehrleute aber keinen Brand. Ihre Recherchen ergaben, dass in einem Hinterhof zwischen Kirch- und Winzinger Straße ein Feuer in einer Grillschale entzündet worden war, um verschiedene Materialien (Abraum) zu verbrennen. Beim Entzünden entstand kurzzeitig ein Rauchpilz mit Feuerschein. Da der Anwohner aber alles gesichert hatte und das Feuer unter Aufsicht war, konnte die Feuerwehr ihren Einsatz wieder beenden.