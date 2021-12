Kurz nach Mitternacht ist am Sonntag ein Feuer in einer Gartenhütte auf dem Sandbuckelgelände ausgebrochen. Um 0.10 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Da ein Gebäudebrand gemeldet wurde, rückte die Wehr mit fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften aus. Mit drei Strahlrohren und unter umluftunabhängigem Atemschutz gingen die Feuerwehrleute gegen den Brand vor und konnten das Feuer auf das vorgefundene Ausmaß begrenzen. Im Pendelbetrieb wurden rund 15.000 Liter Löschwasser vom Kreisel an der Neustadter Straße zur Einsatzstelle bei der L532 transportiert. Der Besitzer des Grundstücks, der sich bei Brandausbruch noch in der Gartenhütte befand, wurde zur Behandlung an den Rettungsdienst übergeben. Die L532 war für die Dauer der Löscharbeiten in beiden Richtungen voll gesperrt. Zusammen mit den Aufrüst- und Reinigungsarbeiten waren die Wehrleute bis gegen 3 Uhr im Einsatz.