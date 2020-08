Wegen eines Wohnungsbrands in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße musste am Montagabend die Freiwillige Feuerwehr Neustadt ausrücken. Ihren Angaben zufolge waren Bewohner durch einen Rauchmelder auf das Feuer in der Dachwohnung aufmerksam geworden und hatten gegen 18 Uhr die Feuerwehr alarmiert.

Am Einsatzort in Höhe der Kirchstraße gingen die ersten Kräfte unter Atemschutz und mit einer Schlauchleitung durch das Treppenhaus zur Wohnung im dritten Obergeschoss. Parallel dazu ließ der Einsatzleiter einen zweiten möglichen Außeneinsatz über die Drehleiter aufbauen. Da niemand öffnete, musste sich die Feuerwehr gewaltsam Zugang zu der Wohnung verschaffen, die bereits stark verqualmt war. In der Küche konnte die Feuerwehr den Brandherd im Unterbau der Küchenzeile lokalisieren und ablöschen. Im Anschluss wurde gelüftet und die ganze Wohnung durchsucht, sie war allerdings leer.

Brandursache noch offen

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Während des Einsatzes war die Friedrich-Ebert-Straße in diesem Abschnitt voll gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst, die Polizei und die Schnelleinsatzgruppe Sanität.