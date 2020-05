Die Feuerwehr ist am Dienstag kurz vor 10 Uhr zu einem Brand in den Branchweilerhof ausgerückt. Dort ist ein Feuer in einem Gebäude ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr konnte der Brand auf einen Raum begrenzt werden. Ein Mensch hat eine Rauchgasvergiftung erlitten. Die Feuerwehr ist noch im Einsatz. Wir berichten weiter.