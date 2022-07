Arbeitsreiches Wochenende für die Neustadter Feuerwehr: Nach dem Flächenbrand am Freitagnachmittag bei Lachen-Speyerdorf und dem Großeinsatz am Samstagabend am Strohmarkt gab es am späten Sonntagvormittag einen weiteren Einsatz. Dieses Mal wegen eines Flächenbrands hinter dem Schulzentrum Böbig. Auf einer Wiese habe es an „diversen Stellen“ gebrannt. Die Stellen wurden gelöscht. Um ein erneutes Entzünden der Wiese zu verhindern, wurde zudem der komplette Bereich gewässert. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.