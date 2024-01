Am Donnerstagnachmittag hat das schnelle Eingreifen der Feuerwehr einen Küchenbrand in Frankeneck verhindert. Wie die Polizeiinspektion Neustadt auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, meldete die integrierte Leitstelle gegen 14.20 Uhr einen Brand in einer Frankenecker Küche. Vor Ort wurde den herbeigeeilten Einsatzkräften schnell klar, dass das Feuer von einer fettenden Flüssigkeit herrührte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass größerer Sachschaden oder Personenschäden nach Angaben der Polizei ausblieben.